Мурманск - многолетний лидер конкурса городов

Восьмой год подряд Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит конкурс городов. Презентации населенных пунктов прошли в Мурманске в рамках Всероссийского семейного форума. Итоги конкурса выявят, какой населённый пункт России самый благоустроенный и приспособленный для развития детей.

Нынешний конкурс городов по числу участников бьёт рекорды прошлых лет. В этот раз за звание самого доброжелательного по отношению к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, соревнуются почти 300 населенных пунктов со всей страны - от маленьких сёл до административных центров.

Организаторы подготовили три задания, выполнение которых не только добавит рейтинговые баллы, но и позволит реализовать свои намеченные планы. Одно из них называется «Семейный Горсовет ». Предлагается создать новый информационный ресурс или совещательный орган, через который все жители смогли бы вносить свои предложения по развитию родного города или села.

- Награждение победителей будет проводится в ноябре - в декабре в Совете Федерации в присутствии региональных сенаторов, - сказала Елена Куприянова, заместитель председателя Фонда продержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Все очень довольны, все стремятся завоевать призовые места. И Мурманск у нас, я тут должна отметить, ему присвоили звание многолетнего лидера конкурса, многолетнего успешного лидера конкурса городов.