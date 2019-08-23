ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: У каждого своя правда, или Разрыв в отношениях мужчины и женщиныКиноночь: мурманчанам предлагают не ложиться спасть в субботу, 24 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.19 19:30

Мурманск - Певек – этот путь «Ломоносов» пройдёт за три недели

Плавучий атомный энергоблок (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» отправился к месту постоянного базирования. Его транспортируют в чукотский порт Певек, где в составе плавучей атомной электростанции он будет служить для энергообеспечения крупных промышленных предприятий.

Проект плавучей АЭС - уникальный и не имеет аналогов в мире. Предназначена станция для замены Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, которые планируют выводить из эксплуатации. Кроме того, заложенные в ПАТЭС мощности позволят обеспечить основные горнодобывающие компании региона.

Напомним, в Мурманскую область «Академик Ломоносов» пришёл весной прошлого года. Здесь энергоблок загрузили топливом. Уже весной этого года успешно завершились все испытания. Теперь путь «Ломоносова» лежит в порт Певек. Туда его транспортируют три буксира. Один - спереди, другой - сзади для торможения, а третий - запасной. По планам, переход энергоблока на Чукотку займёт три недели.

«Начало эксплуатации этой станции положит конец работе старой теплоэлектростанции, работающей на угле, - сказал во время торжественного митинга  Сергей Иванов, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. - Надеюсь, вам не надо объяснять разницу между атомной станцией, с точки зрения экологии выбросов в атмосферу, и угольной станции, построенной, если не изменяет память, в 1944 году. Во время войны на Чукотке умудрились построить новую ТЭЦ. Это тоже, вообще-то, подвиг. Но прошло время, естественно, другая эпоха уже. В то время не думали об экологии. Сейчас, слава богу, думаем».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.08.19 21:12
Во здорово: выдавать обязанности за ПОДАРКИ! "Подарили вторую жизнь детскому саду..."
Комментарий к новости:Подарили вторую жизнь детскому саду № 97
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Елена
16.08.19 17:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:25«Однажды в Голливуде». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиСахара и мяса больше, фруктов и молока меньше - падение доходов изменило рацион питания россиян-PRO ВалютуРубль «трепыхается» на колебаниях нефтяных цен-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газЮрий Трутнев торопится заработать на богатствах Арктики-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 308 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика