Мурманск - Певек – этот путь «Ломоносов» пройдёт за три недели

Плавучий атомный энергоблок (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» отправился к месту постоянного базирования. Его транспортируют в чукотский порт Певек, где в составе плавучей атомной электростанции он будет служить для энергообеспечения крупных промышленных предприятий.

Проект плавучей АЭС - уникальный и не имеет аналогов в мире. Предназначена станция для замены Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, которые планируют выводить из эксплуатации. Кроме того, заложенные в ПАТЭС мощности позволят обеспечить основные горнодобывающие компании региона.

Напомним, в Мурманскую область «Академик Ломоносов» пришёл весной прошлого года. Здесь энергоблок загрузили топливом. Уже весной этого года успешно завершились все испытания. Теперь путь «Ломоносова» лежит в порт Певек. Туда его транспортируют три буксира. Один - спереди, другой - сзади для торможения, а третий - запасной. По планам, переход энергоблока на Чукотку займёт три недели.

«Начало эксплуатации этой станции положит конец работе старой теплоэлектростанции, работающей на угле, - сказал во время торжественного митинга Сергей Иванов, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. - Надеюсь, вам не надо объяснять разницу между атомной станцией, с точки зрения экологии выбросов в атмосферу, и угольной станции, построенной, если не изменяет память, в 1944 году. Во время войны на Чукотке умудрились построить новую ТЭЦ. Это тоже, вообще-то, подвиг. Но прошло время, естественно, другая эпоха уже. В то время не думали об экологии. Сейчас, слава богу, думаем».