Мурманск - самый красивый город мира – версия путешественника из Колумбии

Такой вывод Андрес БернАтте РуЭда сделал после посещения заполярной столицы, в которой провёл три дня. За это время он увидел северное сияние, Баренцево море, различные достопримечательности Мурманска. Покатался на собачьих упряжках и конечно, пообщался с местными жителями, чья доброта и отзывчивость очень впечатлили иностранца.

По словам Андреса, когда он только прилетел в Мурманск, то боялся выйти из самолёта, потому что услышал, что за бортом температура -25 градусов. Однако всё сложилось удачно, мужчина не разочаровался в путешествии на край света, а даже наоборот, остался полон положительных впечатлений.

Сейчас турист колесит по городам России, а ранее он посетил немало других стран и ему есть, с чем сравнить наш край. Кстати, по признанию Андреса, он скоро вновь посетит Кольское Заполярье. В этот раз он собирается отправиться в Териберку и познакомиться с её красотами.

«Я читал жалобы от людей в Мурманске, но в каждом городе мира есть проблемы. И человеческое тепло, дар людей, который есть в вашем городе, чудесен. Вы не можете сравнивать Мурманск с Петербургом, Москвой или Парижем, его физическая структура отличается, но я могу заверить вас, что это очень красивый город с тоннами снега и спокойствия. Вот почему я люблю Мурманск и буду возвращаться много раз», - поделился Андрес с нашим журналистом в переписке с соцсети.