Мурманск – читающий город? Или нет? Опрос «Арктик-ТВ»

Ответы на простой вопрос, какие книги вы читаете, дают пищу для размышлений:

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ», решила узнать у земляков, что они читают и любят ли они такое времяпрепровождение.

Ответы на простой вопрос, какие книги вы читаете, дают пищу для размышлений:

- По психологии люблю.

– Вы пользуетесь буккроссингом?

– Нет. Я в центре бываю редко, а живу в Первомайском районе.

***

– Вообще не читаю.

***

- Люблю читать. Читаю разные и по настроению.

– Вы пользуетесь буккроссингом?