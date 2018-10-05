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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.18 19:30

«Мурманск — город романтиков» - гуляем на площади Пять Углов

4 октября Мурманск отметил 102-ю годовщину со дня основания. Но по традиции праздник в столице Заполярья одним днём не ограничивается и основные праздничные мероприятия пройдут в эти выходные.

В субботу праздник начнётся утром -  в 10.50 будет дан старт 84-му легкоатлетическому пробегу «Кола — Мурманск», а уже в 13 часов на площади Пять Углов начнётся народное гуляние.

В 15 часов для северян откроют несколько интерактивных площадок. Вечером в 19 часов  стартует праздничная шоу-программа «Мурманск — город романтиков», после которой жителей и гостей города ждёт фейерверк.

Водителям нужно заранее продумать маршрут, ведь в областном центре на время проведения праздника будет ограничено движение транспорта. Узнать какие дороги и в какое время будут перекрыты, можно на официальном сайте администрации города и в группе «ВКонтакте».

В воскресенье, 7 октября, состоится  народное гуляние, посвященное 122-й годовщине со дня основания микрорайона Росляково.

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