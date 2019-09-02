«Мурманск – город сладкоежек», утверждают организаторы праздника, который состоялся в областном центре в День знаний

Сотни килограммов бесплатного мороженного, как оказалось, способны победить волнение от предстоящего учебного сезона.

Кировским школьникам повезло меньше всего, они единственные в области, кто сел за парты в воскресение - первого сентября. Никакого тебе мороженного и праздника сладкоежек, который для мурманских учеников устроили в центре города.

Для родителей будущие уроки не меньшая головная боль, чем для юных северян. Возможно, поэтому они тоже самозабвенно едят мороженное. Любимое лакомство хотя бы на пару минут позволит забыть о том, что завтра нужно собирать чадо в школу.

Образовательные программы действительно эволюционировали, стали более интерактивными. Изменилось и отношение педагогов к первому сентября.

«Вы знаете, мы педагоги раньше расстраивались, когда первое сентября выпадало на выходной день», - рассказывает Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска.

У многих День знаний ассоциируется с первыми заморозками, покрывшимися льдом лужами и осенним листопадом, но какой непредсказуемой может быть мурманская осень.

«Сегодня моё настроение совпадает с нашей солнечной погодой, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – А это лето не радовало нас солнечными деньками».