«Мурманск – город сладкоежек»: юные северяне встречают День знаний смехом, улыбками и с искренней радостью

Традиционно этот праздник сопровождается шоу-программой: песнями, танцами, мастер-классами и, конечно, играми. Но главной изюминкой остаётся бесплатное мороженое, которое раздают ребятам. Тысячи вафельных стаканчиков с классическим пломбиром.

Первый учебный день всегда волнительный, первоклассники знакомятся со школой и сверстниками, а те, кто постарше, возвращаются в режим после длительного перерыва. А в праздничной атмосфере встретить осень и новый этап в жизни куда проще. На площади Пять углов устроили большое торжественное событие для вех школьников города.

Традиционно этот праздник сопровождается шоу-программой: песнями, танцами, мастер-классами и, конечно, играми. Но главной изюминкой остаётся бесплатное мороженое, которое раздают ребятам. Тысячи вафельных стаканчиков с классическим пломбиром.