Мурманск борется за звание «Молодёжная столица России». Стартовало народное онлайн-голосование

Поддержать город можно в период с 8 по 20 декабря на сайте Дома молодёжи.

«Молодёжная столица России» – это специальная номинация Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», организованной Федеральным агентством по делам молодёжи. Она направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию молодёжной сферы.

Номинация присуждается во второй раз. По итогам экспертной оценки, в финал вышли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Уже состоялись инспекционные выезды в города-номинанты в формате тревел-шоу.

Последний этап конкурсной гонки – народное голосование. Онлайн-шоу в городах-финалистах также будут оценены экспертной комиссией и учтены в общем рейтинге. Новую «Молодёжную столицу России» назовут 22 декабря 2023 года. Город–победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.