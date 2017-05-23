Мурманск будет отмечать День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Напомним, Мурманск стал первым городом, где зародилась эта традиция. В нашем областном центре в 1986 году его отметили впервые.

В преддверии праздника состоится возложение цветов к памятным доскам заполярных писателей.

Официальный старт празднованию традиционно будет дан 24 мая в 10.30. На площади Первоучителей, возле областной научной библиотеки, состоится возжигание свечи и торжественный молебен в честь создателей старославянской азбуки Кирилла и Мефодия. В мероприятии у памятника проповедникам примут участие историки, учителя, коллективы художественной самодеятельности. В 13.00 в ДК им. Кирова перед зрителями Заполярья выступят камерный хор «Амадеус», хоровые коллективы детских школ искусств и студенты Мурманского колледжа. Они исполнят песни о Родине, мире и о доброте.