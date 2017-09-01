Мурманск будет растить будущих офицеров ВМФ

Курсанты, учащиеся пятых, шестых и седьмых классах собрались сегодня на плацу мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В День знаний здесь состоялась первая торжественная линейка с вручением знамени училища. Будущие офицеры-моряки уже успели познакомиться друг с другом, сегодня они получили напутствие от командующего Северным флотом.

Большой плац перед главным корпусом филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске сегодня выглядит торжественно. С одной стороны, отливают золотом на чёрном фоне мундиры курсантов и офицеров Северного флота, с другой – разноцветная одежда родителей нахимовцев. Сегодня будущие флотоводцы начинают новую жизнь в отрыве от семей.

- Это новое учреждение - большой подарок для наших ребят, - говорит Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. – Здесь преимущественно школьники из Мурманской области.

240 ребят, учащихся пятых, шестых и седьмых классов, приехали в Мурманск со всей России. Никита Николаев - из Петербурга. Он продолжает династию военных. Его отец - офицер Вооруженных сил, правда, в сухопутных войсках. Сын же решил связать свою жизнь с морем и мечтает стать адмиралом. Правда, это перспектива, а пока – швартовка к непредсказуемым и коварным берегам нелёгкой флотской науки. «Сложно здесь. Физические нагрузки, потом психические нагрузки. Многие не поступили, - рассказывает Никита Николаев, курсант филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. - В Питере 8 человек на место был конкурс, очень сложно было поступить. Английский, русский, математика. Физру, если хорошо тренируешься, можно было подтянуть.

Курсанты очень горды тем, что смогли пройти отбор и поступили в Нахимовское военно-морское. Соответствовать стараются во всём. На все вопросы отвечают по-военному чётко: «Так точно», или «Никак нет».

Гордятся появлением заведения такого уровня на территории муниципалитета и гражданские власти. «Действительно, событие грандиозное. Мурманск наконец-то получил достойный подарок в столетний юбилей, - замечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.- Я даже считаю, что устранена некоторая несправедливость. Мурманск, всё-таки аванпост в Арктике, здесь находится Северный морской флот».

Прибыл на торжественную линейку в мурманский филиал Нахимовского училища и главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королёв. Он, вместе с первыми лицами города и региона обратился с трибуны к курсантам и пожелал им с честью пройти обучение и стать в будущем отличными офицерами и гордостью флота.

- Вы должны сделать так, чтобы наши будущие офицеры имели блестящую морскую выучку, профессиональные знания и высочайшие моральные и нравственные качества, - сказал Владимир Королёв, главнокомандующий Военно-морским флотом России. - Здесь, в условиях Заполярья, где совсем близко дыхание Арктики, где дислоцируется один из самых мощных флотов России, вы начинаете свой славный морской путь.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, тоже поздравила будущих морских офицеров: «В этих стенах вырастут ещё поколения и поколения будущих морских офицеров. Но только вы можете сказать: «Мы были первыми!». Вам, первым мурманским нахимовцам, предстоит оправдывать это звание каждым своим учебным днём. Держать марку перед учителями, командирами, родителями и младшими товарищами.

Не стоит забывать, что Нахимовское училище славится не только высококлассным образованием, но и бережным соблюдением традиций Российского флота. Об этом курсантам напомнили известные флотоводцы: Ушаков, Лазарев и Нахимов, прибывшие на торжественное построение.

Звон школьного колокольчика в День знаний, конечно, не бой склянок, но именно он возвестил о начале долгого пути сегодняшних курсантов к первым офицерским погонам. И честь эту ещё нужно заслужить. Пока – не в дальних походах, а в учебных классах, куда и направились под звуки оркестра сразу после линейки стройные колонны курсантов.