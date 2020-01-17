Мурманск будет «умнеть» с каждым годом

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в международном конгрессе «Умные города и муниципалитеты», который прошёл накануне в Турецкой Анкаре. Подробностями поездки он поделился с журналистами.

Мурманск – единственный город России, представленный на масштабном событии. В форуме приняли участие делегации практически со всего мира - из Китая, стран Африки и Турции. Эксперты представили современные решения социальных и экономических вопросов в сегменте развития «умных городов», разработали стратегию действий муниципалитетов на ближайшие годы, определили направления дальнейшего международного сотрудничества.

Как отметил Евгений Никора, с точки зрения формирования «умного города», Мурманск на передовых позициях, и активное развитие его в этом направлении будет продолжаться. Например, в Мурманске появится новая, энергоэффективная система освещения. Для этого будет подписано концессионное соглашение на 1,5 млрд рублей. Но на этом дело не заканчивается.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Наличие столбов освещения, новых и переоборудованных, позволяет создать скелет умного города. На столб можно навесить всё что угодно. Это системы видеонаблюдения, фото-, видеофиксации, всё, что связано с безопасным городом, всё, что связано с системой распознавания лиц, всё, что связано с сотовой связью в формате 5G».