Мурманск был и остаётся многонациональным городом

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, руководителем аппарата Совета муфтиев Рушаном Хазратом Аббясовым.

На встрече делегаты подняли вопросы взаимодействия в области культуры, образования, нравственного воспитания детей и молодёжи. Стороны обсудили совместную работу в осуществлении культурно-просветительских проектов. Как отметили муфтии, мусульмане уважают закон и обычаи того места, где пребывают.

В свою очередь Андрей Сысоев отметил важность этой встречи и заявил, что с каждым годом поток мусульман, в том числе и в Мурманск, увеличивается, и для руководства города важно решить, как помочь приезжим в вопросах трудоустройства и обустройства жизни.

- Со дня основания Мурманск был многонациональным городом. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением, всегда жили вместе, - отметил в приветственном слове Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Вместе решали проблемы и никогда не спрашивали, у кого какая национальность, кто и какую религию исповедует. И в этом не только комфортность нашей жизни. Я скажу так, мы никогда бы не справились с таким тяжёлым климатом, с такими арктическими условиями, в которых мы живём, если бы мы делили друг друга на национальности, на конфессии.