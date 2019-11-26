«Murmansk fashion night» - Мурманск превратился в заполярную столицу моды

Салон-бутик «Лавка» представил юбилейный показ «Murmansk fashion night», в котором приняли участие гости из Москвы, Екатеринбурга и даже Италии.

Пятый по счёту вечер красоты «Murmansk fashion night» стал самым масштабным за всю историю его проведения. И не случайно, ведь здесь были представлены нишевые ароматы, ювелирные изделия и дизайнерские украшения, и конечно состоялся показ стильной дизайнерской одежды.

«Там будет осень-зима всех дизайнеров. Будет также представлена коллекция Новый год и корпоративы, - сообщила в преддверии мероприятия Нателла Исаакян, организатор «Murmansk Fashion Night», коммерческий директор бутик-салона «Лавка». – Далее будет осень-зима от дизайнера, который у нас сегодня присутствует на мероприятии приглашенным гостем. И впервые в Мурманске мы будем презентовать летнюю коллекцию будущего сезона».

Чтобы представить новую коллекцию в Мурманск приехала дизайнер бренда «FISHFASH» Оксана Медведева. Одежда «FishFash» прекрасно сочетается между собой в единый образ и передаёт глубинную женскую силу - неосязаемую, но невероятно мощную энергию, которая преобразовывает внешний мир и создаёт гармонию внутри. «FishFash» - одежда, созданная для любого возраста.

«Это женщины. Сильные женщины. Часто это бывают творческие личности, бизнесc-вумен, - говорит Оксана Медведева, дизайнер марки «FISHFASH». - Собственно говоря, современные женщины. Они могут быть любого возраста, он не имеет никакого значения».

Заполярных модниц порадовали не только показом. Украсить образ всегда можно ювелирными изделиями. И они также были представлены на «Murmansk fashion night». Гости вечера впервые увидели серебряные дизайнерские украшения класса люкс, которые демонстрировал итальянский бренд «PESAVENTO». А главная ювелирная презентация вечера - Уральский бренд «Ринго». Коллекция украшений в золоте с бриллиантами, впервые представлена в Мурманске. Бренд «Ринго» входит в топ-10 лидеров-ювелиров России. «Это изделия, скажем так, - массового спроса, это средний сегмент. Есть изделия лакшери и есть совсем эксклюзивные изделия, - рассказывает Наталья Тарасенкова, директор Московского представительства ювелирного бренда «Ринго». - Это изделия с изумрудами с Малышевского месторождения. В своё время мы эти камни выкупили в Гохране и под эти эксклюзивные камни мы сделали достойную оправу».

Ни один «Murmansk fashion night» не обходится без парфюмерного эксперта Алексея Дубинского. И в этот раз маэстро порадовал гостей новинками.

Парфюмерными композициями от парижского «Noeme» и Словацкого «1907». И впервые была продемонстрирована российской публике в Мурманске.

«Это совсем-совсем новинки, - говорит Алексей Дубинский, генеральный директор компании «Ароматека». - Более того, оба парфюмерных дома уже нашумели на осенней Флорентийской выставке. Причём, плотненько нашумели. И сейчас парфюмерные критики об одном из них прямо копия стачивают по полной программе. Хвалят очень».

А чтобы мы могли украсить свой дом духом французских лесов, представители бренда «Christian Tortu» привезли новую коллекцию нишевых парфюмированных аксессуаров для дома. Именно создатель этой компании - легендарный цветочный кутюрье в своё время перевернул мир моды. Кристиан Тортю - легенда двух миров - моды и флористики.

«Он всегда любил естественную красоты природы, а не регулярный французский парк, который вымерен по линеечке, - рассказывает Ярослав Урвачев, представитель французского бренда «Christian Tortu». - Эту пропаганду красоты естественного, природного, натурального он передаёт через свои букеты, которые делает для Каннского фестиваля и крупнейших брендов люксовой одежды показов таких домов, как Шанель, Диор и так далее».

По традиции на подиуме в качестве моделей блистали наши мурманчанки, покупательницы бутика «Лавка». Они вместе с организатором вечера и приглашенными гостями собрали полный зал стильных людей, знающих цену настоящей красоте. И если кто-то не успел посетить «Murmansk Fashion Night», то не стоит расстраиваться. В ожидании следующего показа, товары уже представленных брендов, можно приобрести эксклюзивно в салоне «Лавка» в Мурманске на ул.Дзержинского, 8.

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