Мурманск готов к встрече самого волшебного праздника – Нового года
В городе появился почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу.
Теперь юные мурманчане могут поделиться своими мечтами и желаниями с главным зимним волшебником, опустив письмо в почтовый ящик на крыльце здания Детской театральной школы.
Сделать это можно в любой день недели с 12 до 18 часов до конца декабря.
5 декабря с 16.30 до 17.30 у елки Детской театральной школы Дед Мороз лично встретит детей и их родителей. Он заберёт конверты с новогодними желаниями, сделает фотографии и подарит радость маленьким северянам.
Письмо можно написать заранее или оформить в специально созданной зоне рядом с почтовым ящиком в указанный день.
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
