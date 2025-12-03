Мурманск готов к встрече самого волшебного праздника – Нового года

В городе появился почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу.

Теперь юные мурманчане могут поделиться своими мечтами и желаниями с главным зимним волшебником, опустив письмо в почтовый ящик на крыльце здания Детской театральной школы.

Сделать это можно в любой день недели с 12 до 18 часов до конца декабря.

5 декабря с 16.30 до 17.30 у елки Детской театральной школы Дед Мороз лично встретит детей и их родителей. Он заберёт конверты с новогодними желаниями, сделает фотографии и подарит радость маленьким северянам.

Письмо можно написать заранее или оформить в специально созданной зоне рядом с почтовым ящиком в указанный день.