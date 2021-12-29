Мурманск готов встретить весело Новый год

Встретить Новый год можно не только дома или в гостях. Для мурманчан подготовлена праздничная программа.

1 января для мурманчан и гостей города проведут праздничные мероприятия. На площади Пять Углов в 1:30 начнётся развлекательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 2 часа ночи прогремит праздничный фейерверк.

Отметим, что в связи с празднованием в центре Мурманска будет запрещено движение и стоянка транспорта. Подробный график можно найти на сайте администрации города.