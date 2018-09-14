Мурманск готовится к борьбе со снегом

Управление дорожного хозяйства областного центра готовится к зиме: заготавливает пескосоляную смесь, готовит к работе снегоуборочные машины. За последние 5 лет УДХ вывезло с улиц города более 4 миллионов кубических метров снега. А недавно руководство учреждения закупило несколько новых единиц техники.

Зима в Мурманске всегда время непредсказуемое. Лёд и снег становятся главными препятствиями для пешеходов и автолюбителей. За чистотой городских улиц и тротуаров в это время Управление дорожного хозяйства следит особенно внимательно. В этом году в городе работать будут 114 единиц уборочной техники. В автопарке появились и новые спецмашины.

- Мы закупили новых 12 фронтальных погрузчиков - больших и малых, - сообщил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Закупили парогенератор - установку, которая помогает более качественно прочищать водопропускную систему. Приобретём машину для ямочного ремонта. На сегодняшний день проходят торги по ней.

Кроме того, организация приобрела машину для отбора проб асфальта - керноотборник. Его введут в эксплуатацию уже весной, когда будет решаться вопрос, какие участки городских дорог необходимо обновлять. Раньше пробы для анализа выпиливали болгарками, что было неудобно, на трассах появлялись квадратные ямы. Теперь, с покупкой керноотборника, в асфальтовом покрытии будет оставаться только небольшое отверстие.

- Отбор пробы - это сложная технологическая операция, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - потому что, с одной стороны, должна быть качественная проба, которая позволит проконтролировать исполнение ремонта.

Управление дорожного хозяйства Мурманска к предстоящей зиме уже заготовило более 20 тысяч тонн смеси песка и соли, а в тёплых боксах ждут своего времени готовые к работе грейдеры, погрузчики и шнекороторные машины.