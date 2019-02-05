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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.19 19:30

Мурманск готовится к III Чемпионату мира по ледяному плаванию

Мурманск продолжает подготовку к III Чемпионату мира по ледяному плаванию, который уже в марте пройдёт в Заполярной столице. Сегодня же представители спорткомитета города провели прямую линию с президентом Международной ассоциации ледяного плавания Рэмом Баркаем.

Преодолеть тысячу метров в холодной воде – задача не из простых, но сотни экстремалов со всего мира уже в марте приедут в Мурманск для того, чтобы принять участие в третьем Чемпионате мира по ледяному плаванию. Напомним, что в 2015 году областной центр стал первым городом, в котором прошли такие состязания, поэтому Мурманск по праву можно считать столицей этого вида спорта. С 14 по 18 марта к нам съедутся спортсмены из 32 стран. Что же касается организации, то на чемпионате будут использоваться только передовые технологии, позволяющие объективно зафиксировать результаты пловцов.

«Мы никогда не проводили соревнования с такой системой электронного финиша. Проблема заключается в том, что любые системы замерзают в ледяной воде, но русские умельцы из Иваново взялись изготовить их и провели испытания в специальных морозильных камерах, которые они закупили и туда погружали эти системы. Все испытания благополучно произведены, эти электронные платформы сейчас едут к нам Мурманск, они находятся пока  в пути», - рассказала Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Помимо Чемпионата мира в этом году, пройдут первые соревнования на кубок Арктики. Пловцам предложат преодолеть 50, 100, 200 и 500 метров. О том, как готовятся спортсмены в ЮАР, рассказал президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай. Во время видео-моста со спорткомитетом Мурманска он наглядно продемонстрировал тренировку в Южной Африке. Несмотря на то, что температура воздуха там сейчас +30, спортсмены погружаются в ёмкости со льдом, которые им любезно предоставляет местный рыбный комбинат.

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