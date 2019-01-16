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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Мурманск готовится к массовому купанию на праздник Крещение Господне

Традиционно в крещенскую ночь верующие, и не только они, окунаются в предварительно освящённые ледяные проруби - иордани. Чтобы мероприятие прошло без происшествий, сотрудники МЧС в Мурманске проверили толщину льда в том месте, где состоится купание.

Совсем скоро к домику «моржей» на Семёновском озере в Мурманске потянется очередь желающих окунуться в крещенскую купель. Традиционно приобщиться к таинству и проверить себя на прочность собираются несколько сотен человек. В этом году, чтобы не держать людей на морозе слишком долго, будут использованы две иордани. Одна - это полынья, которую сделали для себя любители плавания в холодной воде. Вторую - вырежут чуть позже, рядом. Но сначала  провели проверку замёрзшего водоёма на прочность.

- Нами проводятся контрольные замеры перед проведением ежегодных мероприятий праздника Крещение Господне, купания людей на озере Семёновское, - рассказывает Борис Таран, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. - Лёд в данный момент безопасен. Его толщина льда  здесь  35-45 сантиметров.

Тем не менее, предостерегают спасатели, всем сразу выходить на лёд не стоит. Лучше подождать своей очереди на берегу. Несколько лет назад большое скопление граждан вокруг купели привело к тому, что лёд начал трескаться. За безопасностью купающихся будут следить сотрудники МЧС, ГИМС, муниципальные спасатели.

Специалисты советуют относиться к ледяной купели серьёзно. Надо думать о своём здоровье, так как такая встряска полезна далеко не каждому человеку.

- Если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то необходимо проконсультироваться с врачом, - говорит Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска. -  Либо вообще не надо принимать участия в этом мероприятии. Это первое. Во-вторых, категорически запрещено употребление спиртных напитков. С собой лучше приносить горячий чай. Желательно в холодной воде находиться не более двух минут.

Погреться и переодеться мурманчанам можно будет в большой палатке, которая будет стоять около домика «моржей». В ней на время крещенских купаний организуют раздевалку, установят печь, осветительные приборы и лавочки. Всего в Мурманской области будут организованы 14 иорданей. В ряде населённых пунктов купания отменили из-за того, что лёд на водоёмах не достиг безопасной толщины.

От самостоятельного купания в неподготовленных полыньях спасатели просят воздержаться.

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