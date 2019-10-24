Мурманск готовится к международной «битве умов»

Знатоки со всего мира, а это более 30 команд, приедут в Мурманск, чтобы принять участие в спортивной версии игры «Брэйн ринг». Чемпионат станет знаковым, ведь в столице Заполярья мероприятие такого масштаба организуют впервые.

2 и 3-го ноября в областном центре состоится спортивная версия игры «Брейн ринг». Всего в чемпионате примут участие 30 команд. Состязание посетят и звёздные гости.

«Андрей Анатольевич Козлов проведёт игры. В субботу состоятся отборочные бои, а в воскресенье мы определим сильнейшего», - рассказал Михаил Савченко, капитан команды «Норманны».

Гостей столицы Заполярья ждёт тёплый приём. Помимо сувенирной продукции и баночки морошкового варенья организаторы подготовили для участников соревнований обширную развлекательную программу - экскурсию на ледокол «Ленин» и охоту за северным сиянием.

«Конечно же, у многих гостей есть желание посмотреть Заполярье, северное сияние, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы подумали о том, чтобы организовать их досуг, чтобы гости моги и поиграть, и отдохнуть, и получить удовольствие от посещения Заполярья».

Для Мурманска проведение такого рода чемпионата - знаковое событие, особенно в канун юбилея «Брейн ринга» - популярной игре в следующем году исполняется тридцать лет.