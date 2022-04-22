Мурманск готовится к Пасхе

Вечером в субботу в Свято-Никольском кафедральном соборе состоится большое праздничное богослужение.

По давней традиции представитель Благотворительного фонда апостола Андрея Первозванного доставит из иерусалимского храма Гроба Господня в Мурманск Благодатный огонь. Его будут встречать в нашем аэропорту днём 24 апреля.

Великая Пасхальная вечерня состоится в 17 часов в Свято-Никольском соборе. Освятить куличи и другую снедь в храмах епархии можно будет и в субботу, и в воскресенье после Божественной литургии. Расписания у каждой церкви своё, его можно узнать на сайте митрополии.