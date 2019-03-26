Мурманск готовится к паводкам

Погода в Заполярье не может определиться. Снегопады чередуются с оттепелями. Из-за нестабильного температурного режима работа муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» (УДХ) ведётся в круглосуточном режиме.

Дорожникам приходится держать ситуацию на постоянном контроле, чтобы обеспечить в городе комфортное транспортное и пешеходное сообщение.

Сейчас снегоочистительная техника и дворники работают во всех районах города. Количество машин зависит от сложности конкретного участка и его протяжённости. Несмотря на то, что в Мурманске ещё много снега, Управление дорожного хозяйства уже начало готовиться к ранней весне и готовить к обильному таянию ливневую канализацию.

Кроме того УДХ уже занялось переоборудованием автомобилей. В ближайшие дни два пескоразбрасывателя превратятся в поливомоечные машины. А пока, чтобы город не «поплыл», дорожники акцентируют внимание на вывозе снега из муниципалитета.