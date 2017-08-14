Мурманск готовится к паводку 2018 года

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста.

Напомним, минувшей зимой в Заполярье выпало рекордное количество снега, уровень осадков превысил норму почти вдвое. Весной из-за этого уровень воды в водоёмах региона поднялся выше приемлемого, а некоторым предприятиям пришлось бороться с потопом.

Проблемы возникли, в частности, у котельной «Северная», которая обеспечивает горячей водой и отоплением жителей Ленинского округа. К началу паводка все гидротехнические сооружения были проверены и исправны, но через некоторое время рабочие обнаружили, что камеры ливнёвки не справляются с напором талой воды. Улицу Промышленная затопило.

- Этот объём воды подмыл гидротехническое сооружение, нарушилась гидродинамическая связь между участками реки Роста, создалась опасность подтопления Северной котельной, - отметил во время сегодняшней проверки хода работ на коллекторе Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Городом были приняты чрезвычайные меры для того чтобы, так скажем, восстановить естественное русло, а избыток воды, который появился в реке, сбросить уже в естественное русло в обход этого гидротехнического сооружения.

К августу, наконец, уровень воды в реках и озёрах достиг минимальной отметки. А это значит, что можно проводить активные подготовительные работы к новому зимнему сезону. До морозов нужно успеть прочистить русло реки Роста и камеру, которая откачивает воду, а так же провести весь комплекс ремонтных работ.

- Мы должны быть готовы к любому объёму воды, который может поступить в эту реку, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Эти мероприятия и направлены на то, чтобы любой объём воды, который может в эту реку поступить во время паводка 2018 года, можно было безболезненно пропустить.

Работы планируется завершить до наступления холодов. Обновленные гидротехнические сооружения снизят риск перебоев с отоплением и водой.