Мурманск готовится к полярной ночи

Новые светильники установили на оживленном участке улицы Книповича. Жители, проживающие в ближайших домах, еще задолго до наступления полярной ночи смогут оценить то, насколько безопаснее и ярче стала дорога.

Современные светильники со светодиодными прожекторами на улице Книповича установили на территории между домами №№ 37 и 39. Опоры установили сразу же после обращения местных жителей. Они хотели, чтобы путь к магазину или к гимназии стал безопаснее.

– Спасибо активным мурманчанам, которые обратили внимание на этот оживленный перекресток, – отметил Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Дорога в школу, в первую очередь, должна быть безопасной. Горожане поделились проблемой, мы быстро отреагировали: с момента обращения до установки дополнительных светильников не прошло и недели.

Специалисты постарались смонтировать светильники в максимально короткий срок. С момента обращения граждан не прошло и недели. Техническая группа, совместно с представителями Горэлектросети осмотрели участок и смогли сделать так, чтобы большая территория перестала быть сумеречной зоной.