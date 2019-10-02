Мурманск готовится к празднованию Дня города

Завершается подготовка к празднованию 103 Дня города Мурманска. Сейчас в усиленном режиме работают все учреждения и службы. И, несмотря на капризы погоды, успешно справляются с поставленной задачей.

За чистотой и порядком на улицах заполярной столицы следит «Управление дорожного хозяйства». Рабочие убирают от грязи и листвы проезжие части дорог, тротуары, лестницы. Также они приводят в порядок остановочные комплексы и зеленые зоны.

Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Ручная уборка я бы сказал, на страже чистоты нашего города. Трудится порядка 150 рабочих и ежедневно, каждую смену порядка 80 единиц уборочной техники. С наступлением холодов, приходом снега, количество техники будет увеличиваться».

Что касается украшений ко дню города, то около 16 тысяч флагов будут развешены по Мурманску к празднику. Парки и скверы Заполярной столицы также преображаются. Например, в сквере у ДК Кирова появился новый арт-объект - круговая скамейка в виде чума. Он создан по макетам детей, участвовавших в конкурсе «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «На Шабалина у нас будет стоять второй такой арт-объект. Это теплые скамейки, клумбы, которые мы делали. Это у нас топиарные фигуры «9 Мая». Вот продолжается то, что детки наши предлагали, мы пытаемся и пробуем, где-то это воплотить в жизнь».

Напомним, что день города Мурманска 4 октября, но праздничные мероприятия состоятся в субботу, 5 октября. Они развернутся на нескольких площадках города.