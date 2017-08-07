Мурманск готовится к приближению зимы

В Мурманске продолжаются работы по подготовке к зиме. Ремонтируют не только дороги и тротуары, но и лестницы. Сейчас строители трудятся на спуске рядом с домом № 24 по улице Папанина. Рабочие шлифуют перила лестницы на улице Папанина. Следующий этап - покраска.

Ступени на спуске нуждались в ремонте давно. Изначально они были бетонные. Со временем он потрескался и раскрошился. Ходить здесь, особенно зимой, стало небезопасно. В качестве временного решения рабочие соорудили поверх бетонных ступеней деревянные, а реконструкция лестницы состоится уже позже.

В этом году текущему ремонту подлежат 9 лестниц, 2 из которых уже отремонтированы. Ещё 9 лестниц занесены в программу капитальных ремонтов.

- В перспективе эта лестница должна попасть в перечень капитального ремонта, - отметил Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства Мурманска. – Но для этого ещё надо провести экспертизу, так как законодательство изменилось. После этого будет сделан ремонт