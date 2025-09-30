Мурманск готовится к реконструкции гостиницы «Шахтёр»

А глава Мурманской области Андрей Чибис подписал трёхстороннее соглашение на реконструкцию гостиницы на Пушкинской улице.

День у представителей туриндустрии Мурманской области начался с деликатесов – эксперт по живым морепродуктам Алексей Котельников провёл мастер-класс по разделке и приготовлению морского ежа – одного и главных блюд Арктической кухни.

Алексей Котельников, аттестованный гид-переводчик Мурманской области, эксперт по живым морепродуктам: «Показать, что у нас есть свои локальные продукты, которые в обязательном порядке должны присутствовать на серии фестивалей, о которых мы говорили».

А члены команды Алексея Котельникова рассказала о развитии гастрофестивалей по всей Мурманской области. Они готовы выезжать с ними в те города и районы, где их ещё не проводили, тем самым развивая не только туризм, но и местную инфраструктуру.

Но для того, чтобы места точно хватило всем гостям Мурманска, Андрей Чибис подписал трёхстороннее соглашение о реконструкции гостиницы «Шахтёр».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект серьезный, с большим объёмом инвестиций, которые предполагаются. Сейчас коллеги вместе с нашей командой это всё досчитывают: сколько конкретно денег. Поэтому мы цифры пока называть не будем, но реализация этого проекта состоится в ближайшие два-три года. Я сейчас аккуратно скажу, потому что нужно посмотреть итоговое проектное решение, техническое решение, от этого формулировать сроки».

Так в Мурманске появится современный гостиничный комплекс. Проект предусматривает создание на базе «Шахтёра» современного 4-звёздочного отеля соответствующего международным стандартам качества.

Александр Биба, президент АО «Космос Отель Групп»: «Мы считаем, что Мурманская область очень перспективная с точки зрения развития туристического направления. Здесь огромный потенциал. Хочется отметить, что не только сам город Мурманск, но и в целом Мурманская область. И буквально скоро появится аэропорт – это тоже будет дополнительная точка роста пассажиропотока, а для этого необходимо ещё развивать гостиничную инфраструктуру, чтобы гости приезжали, получали понятный, качественный сервис, возвращались домой, рекомендовали посетить Мурманск».

У будущего отеля хорошее расположение – в самом центре города и удобная транспортная развязка.

Многофункциональный гостиничный комплекс помимо 100 номеров будет включать конференц-залы, ресторан и СПА.