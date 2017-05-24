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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30

Мурманск готовится к трудовой четверти

Накопить на мобильный телефон, или Заработать на отпуск. Во время летних каникул мурманские школьники могут устроиться на работу и получить первую в жизни зарплату. О том, какие вакансии предлагает рынок труда для  подростков, кто имеет больше всего шансов получить вакантное место, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Максим Голямин.

Поработать месяц, а полученные деньги потратить на поездку в Петербург, хочет Алексей Резес, который уже не первый раз во время летних каникул устраивается на работу. Но такая целеустремленность среди школьников явление редкое, всего несколько его одноклассников ищут сезонные вакансии. А вот Алексея нисколько не смущает, что придётся рано вставать и заниматься уборкой городских территорий. «Весь год я на занятия в школе встаю к 8 часам, так что мне это не сложно, - говорит Алексей Резес, мурманский школьник.

Заработок на таких временных рабочих местах обычно не больше минимального размера оплаты труда, установленного в регионе. Это около 14 тысяч рублей. При этом подростки работают ограниченное время в первой половине дня. Работодатели Мурманска сейчас готовы трудоустроить 184 подростка, но желающих всегда гораздо больше. По статистике на одно вакансию, как в хорошем вузе, претендуют около трёх человек. Впрочем, шанс есть у каждого, мало кто из школьников работает всё лето. 

- От лица администрации хочется обратиться к работодателям города Мурманска с просьбой изыскать возможность создания на своих предприятиях и организациях временных рабочих мест для подростков и молодежи, - говорит Александра Богдева, главный специалист отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке администрации г.Мурманска. - Работа по созданию временных рабочих мест не сложная, а со своей стороны администрация города, объединение молодёжных центров окажут всем поддержку для реализации такого важного направления деятельности.

Предприятия и организации отдают предпочтение  молодым людям постарше. А вот выбор вакансий не так велик, чаще всего без опыта работы можно устроиться  курьером или уборщиком.  Помочь найти вакансию и подсказать,  какие документы  нужны при одобрении кандидата. могут специалисты Центра профессионального развития молодёжи, который находится в Мурманске по адресу: г.Мурманск, ул. Марата 16.  

 

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