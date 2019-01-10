Мурманск готовится к встрече с солнцем

Северяне завтра собираются встретить первые лучи солнца после долгой полярной ночи. Если с погодой повезёт, то уже в эту пятницу светило порадует активных мурманчан, которые отправятся на Солнечную горку, чтобы увидеть появление светила из-за горизонта.

Почти полтора месяца в Мурманской области длится полярная ночь. Многие из северян ощущают на себе недостаток солнца и искренне скучают по его ярким лучам. Привыкнуть к этому природному явлению можно, но организм всё равно страдает от недостатка витамина D. Именно поэтому многие жители областного центра ежегодно встречаются на площадке Солнечной горки и встречают на ней первый рассвет в новом году.

11 января небесное светило появится на небосклоне примерно в 12.49 по московскому времени. Закат же начнётся буквально через 14 минут, но этого времени с лихвой хватит для того, чтобы отметить долгожданный выход из полярной ночи.

Организаторы праздника «Первый рассвет» настоятельно рекомендуют всем участникам мероприятия одеваться теплее, захватить горячее питье и запастись хорошим настроением. «В 11 часов от остановки общественного транспорта «Автопарк» будет курсировать автобус, - сообщила Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мурманчане, которые не смогут на собственном транспорте добраться до базы «Кречет», смогут подъехать на автобусе, а потом самостоятельно подняться на Солнечную горку.