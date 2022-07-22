Мурманск готовится опять запустить «Гольфстрим»

Долгое время Мурманск каждый год радовал северян спортивными соревнованиями под названием «Мурманская миля». Со временем он трансформировался в масштабный праздник «Гольфстрим», который в последний раз проводился в 2019 году. После 2-х лет пандемии фестиваль вновь откроет двери для всех желающих, ведь подготовка к нему уже началась.

Долгое время Мурманск каждый год радовал северян спортивными соревнованиями под названием «Мурманская миля». Со временем он трансформировался в масштабный праздник «Гольфстрим», который в последний раз проводился в 2019 году. После 2-х лет пандемии фестиваль вновь откроет двери для всех желающих, ведь подготовка к нему уже началась.

Представители администрации города организовали выездное совещание в районе Кольского моста для решения вопросов, связанных с подготовкой фестиваля «Гольфстрим», приемника «Мурманской мили». Работы предстоит много, событие состоится при поддержке регионального правительства, «Росавтодора» и некоторых местных организаций. Атлеты-любители могут не переживать – «ядро» праздника по-прежнему остаётся спортивным.

Константин Бережный, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Мы надеемся, что будет мероприятие хорошее, что погода нас не подведёт. Будет проходить забег по мосту, заплыв «моржей» через Кольский залив. Конечно же, будут спортивные площадки различные».

Помимо массового забега по мосту в программе значатся и заплыв через залив, его совершают только опытные пловцы, как правило, занимающиеся моржеванием. По словам организаторов, кроме спортсменов в фестивале примут участие ансамбли и музыкальные коллективы. А ещё, по доброй традиции, участникам праздника можно будет получить памятную футболку.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Надеемся, что жители города соскучились по этому мероприятию и с удовольствием придут к нам. Мы готовим 4000 футболок, вручим каждому, кто придёт к нам на «Гольфстрим».

Также будет организован бесплатный автобус, который будет перевозить людей между сторонами залива. Для любителей вкусно поесть развернут передвижной фуд-корт с арктической кухней. На «Гольфстриме» будет интересно всем, вне зависимости от возраста, утверждают организаторы.