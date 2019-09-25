Мурманск готовятся к зиме

12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?

Открою дверь только по решению суда

Не пущу, буду руководствоваться статьёй 25 Конституции РФ

Меня это не касается

Мне жалко приставов

Надо ввести официальный день открытых дверей по всей России

Обязательно напишу донос на соседа!

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