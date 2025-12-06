Мурманск и Казань стали ближе, или Фантастическое путешествие из сурового Заполярья в древнюю и прекрасную столицу Татарстана

Путешествия по России давно стали популярным видом отдыха. Изучать родные просторы, разнообразие культурных особенностей своей страны очень увлекательно. И вот, я отправилась в большое путешествие в Татарстан на прямом авиарейсе Мурманск-Казань авиакомпании «Икар» и «Nordwind Airlines». Ведь благодаря ему долететь до республики можно меньше, чем за три часа.

Удобное время вылета и прилёта, доброжелательный персонал в самолёте и комфортный перелёт, что ещё надо для хорошего начала отдыха?! Конечно, опытный пилот, чтобы воздушное путешествие прошло отлично. Наш командир судна Алексей признался, что за штурвалом уже 35 лет, а количество рейсов даже сосчитать не смог.

Алексей Жданов, командир воздушного судна: «Конечно, рейс интересный. Да и все рейсы гражданской авиации интересные. Это одна из составляющих нашей профессии – бывать в разных географических точках. Мурманск тем более интересен, потому что это довольно удалённый от оживленных географических мест страны. Да, я там бывал и раньше в командировках, видел интересные места».

После таких откровений нет сомнений, что приключение северян в Татарстане будет удачным. Кстати, в него я отправилась с компанией единомышленников. Ими стали коллеги по сфере работы и блогеры.

Из-за непогоды рейс немного задержали, а прилёт выдался поздним. Однако, организаторы путешествия нас дождались и встретили в аэропорту.

Кристина Харатова, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы прилетели в Казань. Сейчас довольно поздно и мы отправляемся сразу в отель. Каким будет день завтра, узнаем чуть позже».

День закончился в одном из пятизвездочных отелей Казани, где я, набравшись сил, подготовилась к предстоящему знакомству с городом. А оно началось ни свет, ни заря.

Пока солнце ярко разливалось по улицам мы гуляли, слушая экскурсовода Елену - её рассказы обо всём, что нас окружало. К примеру, одна из достопримечательностей города – озеро Кабан. Это система из трёх связанных водоёмов: Нижний Кабан, Средний и Верхний. Озеро окутано десятками легенд - от истории своего появления и до нынешних дней.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «Озеро Кабан до революции было границей. На этом берегу татары жили, на противоположном – русские. Замерзало озеро раньше полностью. И когда была масленичная неделя, проходили на озере кулачные бои. Между богатырями с русской части города и батырами с этой. Стенка на стенку, один на один, но всегда до первой крови. Татары и русские, православные и мусульмане живут у нас в мире и согласии».

Эта дружба ощущается во всём. Гуляя по Казани, слышишь речь и на русском, и на татарском, иногда она переплетается в рассказе одного человека. Вывески, надписи, рекламные баннеры пишут на двух языках. А ещё сохраняется древняя традиция строить храмы и мечети друг напротив друга. Интересный факт, который вживую смотрится очень колоритно. И вот я начала знакомство с религиозной частью города в соборе Казанской иконы Божией Матери. В 1579 году произошло явление чудотворной иконы. После пожара, уничтожившего часть Казани, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В 1904 году изображение украли из Казанского Богородицкого монастыря, а по другой версии, его уничтожили. Однако, в 2015-ом был подписан указ о воссоздании собора на месте обретения иконы и сюда же была перенесена одна из девяти её рукотворных копий. Теперь к иконе ходят молиться все православные верующие.

Всего в Казани проживают 115 национальностей во всех 7 районах города. А ещё здесь есть 4 объекта ЮНЕСКО: древний город Болгар, собор Успенский монастырь в Свияжске, городская и загородная обсерватории, а также Казанский кремль. С него и начнём.

Белокаменную крепость построили по приказу Ивана Грозного, лучшие псковские зодчие. К началу XVII века Казанский кремль уже имел очертание, которое сохранилось до наших дней.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «По указу Грозного была учреждена казанская епархия. К нам прибывают три первых святителя земли Казанской, один из них Варсонофий основал здесь монастырь. Справа от нас сохранился парклет XVI века. Храм был деревянный, он сгорел, перестроили в кирпич. Это был один из красивейших пятикупольных трехапсидных соборов».

Благовещенский собор - древнейший из сохранившихся в Казани памятников православной истории и культуры. И уникальный, поскольку сохраняет нетронутым часть соборного некрополя. Раньше под алтарем располагался храм, который являлся усыпальницей казанских архиереев. А ещё в соборе до революции хранили гробницу с мощами святителя Гурия Казанского.

На территории Казанского кремля расположены десятки исторических памятников. И вот передо мной предстала она - Мечеть Кул‑Шариф – главный символ города. Мне, как женщине другой веры, не везде разрешено ходить внутри священного места, но есть часть наверху, откуда видно всё. Роскошный молельный зал, украшенный красочными витражами. Сверху каждого написаны имена Аллаха. Их, кстати, 99 и каждый мусульманин знает все. Молятся верующие строго по направлению к Мекке.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «Всегда в мужском молельном зале находится такая лестница, которая по-арабски называется минбар. На неё каждую пятницу в полдень ураза-байрам, курам-байрам поднимается имам, и стоит перед верующими, читает проповедь. Ниже под балкончиком женский молельный зал. Он вмещает 300 верующих. Разрешается женщинам молиться в одном зале с мужчинами строго за ними. Дабы своей красотой не отвлекать».

Прогулка по историческим местам Казани заняла у нас целый день. Мы видели мистическое озеро Кабан, о котором рассказала ранее. Терли нос огромному коту-алабрысу, который по легенде спас любимого хана и его семью от смерти, когда был захват кремля. А теперь памятник ему исполняет желания всех туристов.

Ещё я видела 58-метровую башню принцессе Сююмбике́. По одной из легенд, её воздвигли за 7 дней по приказу Ивана Грозного, как условие для брака с прекрасной девой. Но Сююмбике́ не пожелала становиться женой царя и сбросилась с неё.

Сколько информации за день – всего и сразу не рассказать, как бы сильно не хотелось.

Кристина Харатова, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Всё в этом городе окутано мифами, легендами. И такими интересными, что думаешь, а вдруг, это и правда было. Хотя там мистика, драконы, смерть и воскрешение, животные, птицы. Но это настолько интересно, настолько завораживает, что ты хочешь знать всё больше и больше. Этим в ближайшие дни я и буду заниматься».

Следующим утром я отправилась в Великий Болгар. Три часа пути и попала на место древнего городища, где были обнаружены поселения эпохи неолита, бронзы и раннего железа. По некоторым данным, Болгар основали в IX веке, он являлся важным культурным и торговым центром Восточной Европы. Однако, потом в город вторглись монголы, разграбили и разрушили. В XX веке было решено восстановить его и здесь создали музей-заповедник. Сначала археологи со всего мира, теперь еще и обычные люди подключаются к раскопкам. Говорят, что некоторые находят клады: золотые монеты, драгоценности и дорогие артефакты. Но для нас – туристов, главная ценность – увидеть древние строения.

Вот здание XIV века, в которое нам разрешили зайти. Конечно, помост и ступени установлены в наше время, а всё остальное здесь – многовековая история.

Кристина Харатова, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Стены этого здания созданы из волжского известняка. Они толщиной 1,5 метра».

Что ранее находилось в «чёрной палате», как её называют, неизвестно. Но мы же в Татарстане, где всё будто из сказки про «Тысячу и одну ночь». Поэтому слушайте ещё одну легенду.

Когда Тамерлан захватил Болгар, то решил жениться на дочке хана, но как она выглядела, не знал. 12 самых красивых девушек схватили и сожгли в этом здании. А дочка правителя не горела в огне.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «И когда дым рассеялся, то на куполе все увидели Алтыньшишь – несгораемую принцессу. Она была очень красивая. Тамерлан в неё сразу влюбился, предложил ей руку и сердце. Она согласилась с условием, чтобы он отпустил на волю взятых ранее в плен братьев. Тамерлан дал им лучших скакунов, они бросили прощальный взгляд на Алтыньшишь и ускакали в сторону Казани. Когда они скрылись за горизонтом, не желая выходить замуж, она бросилась на раскаленные угли».

Гуляя по городищу, которое является объектом ЮНЕСКО, буквально можно прикоснуться к истории. Ведь здесь хранятся древние тайны. А рядом расположился музей Корана. Тут мы узнали историю мусульман, появление этой религии в Татарстане и увидели уникальный экспонат – самый большой в мире напечатанный Коран. Его изготовили в Италии в 2011 году. Вес это священной книги 500 кг. Коран размером 1,5 на 2 метра занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «Коран имеет обложку из малахитового полотна. В него инкрустированы по углам и по центру накладки. Это серебро с позолотой. И украшен весь Коран полудрагоценными камнями».

Кстати, как и положено Корану, раз в месяц его читают. Но делают это лучшие чтецы - хафизы. Одному такой объём не осилить, конечно.

Ну, а мы перемещаемся дальше в ещё одно знаковое место в Болгаре - Белую мечеть. Её также многие сравнивают с Тадж-Махалом. Похожи, правда? Она была построена в 2012 году и посвящена 1150-летию принятия ислама в Татарстане. В Белой мечети находится ценная реликвия – волос, который когда-то принадлежал Пророку Мухаммаду. А ещё именно здесь мы узнали, что летоисчисление мусульман отличается от нашего. Это можно увидеть на электронных табло.

Елена Яхъяева, экскурсовод: «У мусульман свой календарь, у них календарь лунный, 30 дней в каждом месяце. Год короче нашего примерно на 10-11 дней. И своё летоисчисление по хиджре. Сейчас у них год 1447».

Для закрепления полученных знаний мы посетили музей болгарской цивилизации, где ещё больше погрузились в историю освоения земель современного Татарстана, развитие местной культуры и… очень проголодались. Ну, а что вы ожидали после столь увлекательного путешествия? Поэтому, мы вернулись в Казань, где нас ждал сюрприз.

Кристина Харатова, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Безусловно, побывать в Казани и не попробовать местную еду невозможно. Но я решила поступить интересней и принимаю участие в мастер-классе по изготовлению эчпомчака».

Кстати, кто не знал, по-татарски его называют эщпощмак, без русского чёкания.

Милая девушка Анастасия была нашим проводником в мир татарской кулинарии и объясняла не только как правильно готовить это угощение, но и что оно означает.

Анастасия, специалист по эчпочмакам в Казани: «Эчпомчаки символизируют преемственность поколений. Верхний уголочек эчпочмака – старшее поколение, а два маленьких уголочка - поколение, которое опирается на старшее. Это является символизмом».

Эчпочмаки обычно готовят на дрожжевом или пресном тесте с жирной начинкой из мяса и картошки с луком и специями. Свои первые в жизни эчпочмаки я приготовила быстро. Сначала раскатала тесто, как на пирожки, положила на него начинку и залепила всё в треугольник.

Кристина Харатова, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Вот такой, может быть и не очень ровненький, но зато свой. Своими руками сделанный эчпочмак».

Далее наши татарские треугольники отправились выпекаться на 40 минут. А мы пошли гулять по вечерней Казани. В этом городе в тёмное время суток не менее красиво, чем днём. И людей много вокруг: одни неспешно прогуливаются, другие торопятся на встречу. Ночная Казань - живой организм, который постоянно в движении. И мы поддались этому порыву. Прокатились в казанском метро, у которого всего одна ветка, но зато очень удобная. Внутри чисто, приятно и проезд стоит всего 43 рубля. А ещё только посмотрите на этот красивый сказочный дворец, который является местным театром кукол. О жизни в таком наверняка мечтала каждая маленькая принцесса. Но будучи взрослой, мое сердце покорил бывший Дворец земледельцев, где сейчас располагается штаб-квартира Минсельхоза Республики Татарстан. Это по-настоящему венец творения, которым я была столь впечатлена, что вовсе забыла про свои угощения. Надеюсь, мои эчпочмаки кого-то порадовали в качестве позднего ужина. А я отправилась спать.

Следующий день наша команда провела в Свияжске — историческом острове-граде, знаменитом своим музейным комплексом, архитектурными памятниками и статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть Успенский монастырь, в котором сохранились уникальные фрески XVI века. Впечатлений масса, а время ограничено.

И вот, пришла пора завершать наше путешествие. Но, что я всё о своих впечатлениях. Со мной же целая команда была. Какие эмоции испытали они? Надо разузнать.

Мария Пашенкова, участница тура в Казань: «Я заранее представляла, что это очень многокультурный и интересный город, где не будет скучно узнавать новые детали. Будет интересно ходить, изучать музеи. Многие считают, что музеи — это скучно, но я знала, что в Казани скучно точно не будет. И все получилось. Потому что это город, где ты живёшь в каком-то невероятном коктейле из культуры, эмоций людей, кухни вкуснейшей. Поразительно то, что здесь сочетаются мусульманская культура, православная. Вот они говорят: культурная столица, гастрономическая, а я бы сказала, что это ещё и столица дружбы народов».

Вера Едунова, участница тура в Казань: «Очень сильно впечатлила Белая мечеть, вообще - поездка по Великому Болгару. И культура интересная, и история. Сложный день мне показался финальный, когда остров-град был. Там и с погодой немного не повезло, дождик готовил нас к возвращению. Но в целом, очень классные ощущения, мне кажется, это надо еще переваривать и переваривать. Очень хочется вернуться и уже не спеша всё ещё раз обойти. Походить по национальным кафешкам. У меня всё-таки фамилия Едунова, хочется гастро-тур себе устроить».

Елена Голямина, участница тура в Казань: «Я советую, даже если у вас один день в Казани, сразу езжайте в собор Казанской иконы Божьей Матери. Это потрясающее место, которое нужно посетить и всем верующим людям, православным христианам. Даже, если вы далеки от веры, просто посмотреть, как произведение искусства. Действительно, чувствуется особая атмосфера, святость и намоленность места».

Соглашусь с каждой из девушек. Это было потрясающее путешествие, о котором мы будем очень долго вспоминать. Но уже дома - в родном и любимом крайне северном Мурманске. До новых встреч, возможно, даже в Казани. Ведь это место, куда точно хочется вернуться ещё.