Мурманск и Казань становятся ближе

Прямой рейс авиакомпании «Икар» и «Нордвинд эйрлайнс» соединяя эти города, даря шанс туристам просто и быстро добираться до места притяжения. Шеф-редактор телекомпании «Арктик-ТВ» Кристина Харатова ощутила на себе удобства прямого перелёта и познакомилась с городом, история которого насчитывает 1020 лет.

Казань - место, где объединяются люди и религии, мифы и реальность. Здесь сказка кажется былью, исполняются желания в древних местах, окутанных тайной.

Кстати, в Республике Татарстан расположены 4 объекта ЮНЕСКО: древний город Болгар, собор Успенский монастырь в Свияжске, городская и загородная обсерватории, а также Казанский кремль.

Кристина Харатова в компании мурманских журналистов и блогеров посетила эти знаковые места и погрузилась в их историю. Также она познакомилась с культурой татар, отведала блюда их национальной кухни и даже сама приготовила эчпочмаки.

О большом путешествии из Мурманска в Казань смотрите наш специальный репортаж 6 декабря в 19 часов.