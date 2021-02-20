Мурманск и Киркенес в рамках международного фестиваля искусств и культуры «Баренц спектакль» обменялись световыми приветствиями

В Мурманске проходит международный фестиваль искусств и культуры «Баренц спектакль». В рамках традиционного культурного праздника состоялась дискуссия «Трансбордер кафе».

«Трансбордер кафе» - это встреча в рамках фестиваля «Баренц спектакль» по телемосту между представителями Мурманска и Киркинеса. Дискуссия была посвящена развитию дружбы между Россией и Норвегией и обсуждению, как пандемия повлияла на жизнь людей.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы будем говорить о том, что дружба между приграничными территориями, приграничными муниципалитетами будет сохраняться вне зависимости от того, общаемся мы онлайн или оффлайн. Мы будем говорить о том, что нам нужно готовиться к возвращению контактов в оффлайн-режиме, понимая, что мир никогда не будет прежним».

Возвращения в оффлайн общение ждут по обе стороны границы. И даже, несмотря на существующие ограничения, часть мероприятий в рамках фестиваля «Баренц спектакль» уже проводятся в живом формате.

Мария Матвеева, проект менеджер международного культурного фестиваля «Птица Баренц»: «В воскресенье у нас планируется показ фильма, в рамках международного кинофестиваля в Тромсе. В самом Киркенесе проходят инсталляции, выставки. У них тоже ограниченное количество человек, но мы находим такие пути решения. Ещё несколько площадок представлены в Никеле, Апатитах и Петрозаводске».

Также из Мурманска можно передать привет Киркенесу через светофон. С помощью нажатия разных педалей устройства, смонтированного в Центре современного искусства в Мурманске и на зданиях в Норвежском городе, появляются разноцветные световые сигналы.