Мурманск и Ковдор встречают «Норвежскую ярмарку»

«Норвежская ярмарка» верхней одежды и обуви, которую можно носить от 0 до -50 градусов, вновь в Мурманске. Это уникальная возможность для жителей нашего региона приобрести не только качественную верхнюю одежду, но и сэкономить.

На распродаже представлены европейские коллекции верхней одежды 2025 года. Тёплые и практичные модели рассчитаны на суровый северный климат.

Станислав, старший менеджер «Норвежской ярмарки»: «Норвежская выставка» выкупилась весь ассортимент товара со складов европейских брендов, которые покинули российский рынок и сейчас проводит ликвидацию коллекций 2025 года»

Широкий модельный ряд - это парки, «Аляски», кожаные куртки, дублёнки, бомберы как в классическом, так и современном стиле. Размерный ряд представлен от 36-го до 76-го включительно.

Менеджер «Норвежской Ярмарки»: «Представляю вашему вниманию женскую «Аляску». Сверху она выполнена из специальной мембраны, которая не боится ни влаги, ни холодных ветров, подходит для климата северного региона. Внутри два вида наполнителя - пух-перо 90 на 10 и «Дюпон Сарона». Не сбивается при стирке и при носке. На распродаже такие модели стоили 84 тысячи, а на выставке представлены за 39900».

Покупатель: «Мимо проходила. Зашла, померила. Очень удобная куртка, мягкая, тёплая. Ещё такие скидочки удачные! Круто, супер!».

Только пять дней - с 29 октября по 2 ноября включительно «Норвежская ярмарка» будет работать с 10 до 20 часов. В Мурманске по адресу: проспект Ленина 70 (бывший магазин «Сувениры») и в Ковдоре (ул. Кошица, 21. Ориентир - надувная игрушка-куртка).

