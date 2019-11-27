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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.19 19:30

Мурманск и Лулео – дружба укрепляется

В Мурманске проходят «ни Швеции. В столицу Заполярья по такому случаю приехала представительная делегация во главе с генеральным консулом Швеции в Санкт- Петербурге Евой Сундквист. В течение несколько дней гости планируют познакомиться с аспектами региональной культуры и  образования, а также наладить деловое сотрудничество.

«Как известно, Мурманская область занимает геостратегическое положение. Это связано и с Севморпутём, природными богатствами, - говорит Сергей Веллер, президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. – И то, что многие страны организуют сюда бизнес-миссии, говорит о том, что у нашего региона серьезный драйв для развития промышленности».

В составе делегации мэр шведского города-побратима Мурманска - Лулео -Нихад Зара.  Во время работы  круглого стола Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск,  подчеркнули  важность диалога, который поспособствует созданию  новых совместных проектов: «47 лет город Мурманск побратим с Лулео. У нас есть добрая история взаимоотношений и нам нужно идти вперёд. Наши дети учатся в Швеции, хороший опыт в среднем образовании. В первой гимназии у нас есть класс российско-норвежский, а почему бы нам не сделать класс российско-шведский», - предлагает Сысоев.

В ближайшее время гости планируют посетить мурманские государственные арктический и технический университеты. А для жителей Мурманска шведские соседи подготовили масштабную  культурную программу, которая включает выступления музыкальных групп, кинопоказы, выставки и лекции. 

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