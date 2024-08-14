Мурманск и Минск – города-побратимы празднуют юбилей

Уже 10 лет это не просто дружба русского Севера и Беларуси, а большое продуктивное сотрудничество.

Большая делегация из Республики Беларусь приехала в Мурманск. Визит, в первую очередь, рабочий, но, конечно, с дружеским настроем. Началась встреча мурманчан с минчанами у памятника «Алёша». Здесь гости почтили память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

После этого делегация отправилась на совещание. Участники поделились достижениями, которых удалось добиться за годы сотрудничества. В первую очередь, это культурные связи, укрепляющие духовную близость наших людей. Например, в прошлом году впервые ученики Детской театральной школы выступили на минской сцене. Такой формат планируется продолжить. Так же активно развивают транспортное сотрудничество.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Наше предприятие «Электротранспорт» активно сотрудничает с белорусской стороной. И за последние годы более 80 автобусов и троллейбусов, которые были приобретены для нужд «Электротранспорта», именно белорусского производства».

А торговый оборот у нас с 2020-го по 2023 год вырос более чем в 2,5 раза.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас более 200 единиц техники работает на дорогах Мурманской области и занимается перевозками пассажиров. Более 300 единиц «БелАЗзов» работает на предприятиях нашего региона. То, что просили наши коллеги со стороны Республики Беларусь - увеличить поставки рыбной продукции, мы видим, что доля поставок из Мурманской области тоже растёт на прилавках магазинов в Минске, там можно увидеть продукцию наших производителей».

Также в нашем регионе увеличились поставки кормов из Беларуси для нужд аквакультуры. Они фактически заместили закупку аналогов у недружественных стран.

Олег Корзун, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: «Мы видим, что работаем достаточно серьёзно и плотно. И приехали сейчас, к 10-летнему юбилею, чтобы друг друга поздравить и предложить свои услуги в части предоставления техники, которая производится на территории Минска. Это самосвалы, грузопассажирская техника, бытовая техника, фармация. Достаточно много вещей, которые можно предложить Мурманску, региону. Мы готовы к сотрудничеству и готовы принимать мурманчан, чтобы они могли отдохнуть на курортах Беларуси».

И это очень удобно, ведь между нашими городами действует прямое авиасообщение, что помогает быстрее добраться северянам до нашего братского Минска».