Мурманск и Мончегорск встречают «Норвежскую ярмарку»!

На выставке представлено более 300 моделей верхней одежды с размерным рядом от 36-го по 76-го включительно.

Северная верхняя одежда на любой случай — от горнолыжных трасс до городских прогулок продлится всего пять дней.

«Норвежская ярмарка» выкупила весь товарный остаток со складов европейских брендов, которые покинули российский рынок. И сейчас она проводит ликвидацию коллекций 2025 года со скидкой в 2-3 раза дешевле.

Станислав старший менеджер «Норвежской ярмарки»: «Представляю вашему вниманию женскую парку, подходящую как для городских прогулок, так и для выезда за город. Она выполнена со специальной мембраной, которая полностью отталкивает от себя холодный воздух, мокрый снег и всю влагу. Внутри встроенный климат-контроль, вы будете себя чувствовать комфортно и на улице, и в помещении. Следующая модель - итальянский пуховик с наполнителем пух-перо - 90 на 10 - невесомой и очень лёгкий. У нас есть мужские модели «Алясок», которые выдерживают температуру до минус 45 градусов».

Покупатель: «Мимо проходила, зашла, померила. Очень удобная одежда, мягкая, тёплая и ещё такие скидочки удачные. Круто, супер!».

Только пять дней - с 1 по 5 октября включительно - с 10 до 20 часов «Норвежская ярмарка» будет работать в Мурманске по адресу: улица Воровского, 5\23 (слева от отеля «Меридиан») и в Мончегорске - на улице Строительной, 8 (ориентир - воздушные шары).

