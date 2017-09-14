Мурманск и Нахимовское училище – сотрудничать ради будущего

Городские власти взяли шефство над курсантами филиала Нахимовского училища в Мурманске. Наш город первый, кто предложил руководству нового образовательного учреждения взаимовыгодное сотрудничество.

Нахимовское училище в Мурманске - стройка рекордсмен: от закладки первого камня в фундамент будущего военного учебного заведения прошло меньше года. В России так быстро не строят даже сверхпопулярные и коммерчески успешные гипермаркеты крупных сетевых компаний. А ведь площадь в 18 гектаров, отведенная для размещения корпусов и благоустройства территории вокруг, даже больше торговых центров с парковками на сотни мест. Один только забор вокруг Нахимовки - основательный и крепкий, как солдатский ремень, «опоясывает» учреждение на 3,5 километра.

На оборудование для нового училища Министерство обороны не экономило. Например, на одной из учебных площадок курсанты отрабатывают навыки управления беспилотным подводным аппаратом. Причём, это не компьютерный симулятор, а настоящий робот, который подчиняясь командам оператора, плавает и погружается в огромном аквариуме. Сейчас эта площадка эмитирует дно вблизи Сирийского побережья.

После такой презентации мастерские со станками и аккуратно организованными рабочими местами кажутся бледной тенью. И даже библиотека учреждения, наполненная исключительно новыми изданиями и классических литературных приводнения, и специализированных военных не впечатляет.

Но больше всего впечатление на неподготовленного человека производит местная студия. Таким оборудованием не сможет похвастаться и половина маленьких региональных телекомпаний. Несколько камер с суфлерами, профессиональное освещение и компьютеры для монтажа занимают целый класс. Такого точно нет ни в одной мурманской школе, гимназии или лицее.

- Гордость, восторг и лёгкая зависть, - делится своими впечатлениями после экскурсии по училищу Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Обидно, что в таких условиях ни мне, ни тебе уже не придётся учиться. Я очень рада за этих мальчишек, за их родителей.

Здесь же в телестудии глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и начальник филиала Нахимовского училища Алексей Максимчук подписали соглашение о шефских связях. Хотя на самом деле городские власти начали помогать учебному заведению ещё на стадии строительства, когда оперативно нужно было решать многие технические задачи - от выбора участка до подвода коммуникаций.

- Мы подписали договор, который будет обоюдно приемлем и нам, и городу, - сказал Алексей Максимчук, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в г.Мурманске. - Мы можем предоставить городу площадки, которые у нас есть, для того, чтобы проводить какие-то мероприятия. Город нам тоже будет помогать - на городских площадках проводить какие-то наши мероприятия.

- Первая ассоциация, которая возникает, когда произносишь слова «Город-герой Мурманск», - это, кончено, море, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня я уверен, что выпускники его станут легендарными флотоводцами.

Для будущих флотоводцев на этом изменения в жизни ещё не завершаются. К уже имеющимся на территории сооружениям, рассчитанным на 240 человек, до 15 августа будущего года прибавится бассейн, тир, ещё один крытый спорткомплекс и спальный корпус – всё, чтобы с 1 сентября 2018 года принять новых нахимовцев.