Мурманск и Санкт-Петербург подводят итоги сотрудничества

Мурманск с рабочим визитом посетил вице губернатор Санкт-Петербурга. Михаил Кучерявый встретился с главой региона, чтобы обсудить итоги и перспективы сотрудничества.

18 лет назад между администрациями Санкт-Петербурга и Мурманской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Представители двух сторон активно участвуют в знаковых выставках, семинарах, обмениваются опытом в сферах экономики, энергетики, ЖКХ, строительства, транспорта, в вопросах развития социальной и молодёжной политики, спорта, здравоохранения, науки и образования. Конечно, по инвестиционной привлекательности Мурманску далеко до северной столицы, впрочем, население города на Неве в 16 раз больше. Участники встречи обсуждали не только взаимодействие между субъектами, но и глобальные проблемы освоения Арктики.

- Мы многое сделали для того, чтобы система среднего профессионального образования была полностью ориентирована на запросы экономики, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - например, на стартовавшие в регионе арктические проекты. Один из таких - развитие Мурманского транспортного узла.

- Наша задача, вернуться в те времена, когда мы были мощными, сильными крепкими, - говорит Михаил Кучерявый, вице-губернатор Санкт-Петербурга, - когда, начиная от Мурманска до Чукотки, через все наши моря, начиная от Баренцева до Карского, с уважением относились к стране, когда ходили и наши военные корабли, и гражданские ледоколы по Севморпути.