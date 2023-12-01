Мурманск имеет стратегически важное значение не только для региона, но и для страны

На очередном заседании правительства Мурманской области глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин поделился результатами реализации стратегического плана «На Севере – Жить!» на территории столицы Заполярья.

Встреча началась с объявления важной новости. Глава региона Андрей Чибис отметил, что правительством Российской Федерации подписано постановление об «Арктической ипотеке». Проект запущен, но работа над усовершенствованием программы будут продолжаться.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу, те решения, как мы хотим коллег из строительного блока, Ольгу Владимировну Вовк, давайте с федеральным центром эти вещи постараемся оперативно доправить, чтобы механизм был более эффективен на нашей территории. Тем не менее, он есть, это серьёзная победа».

Главной темой повестки заседания регионального правительства был Мурманск. Губернатор подчеркнул, что развитие территории - одна из основных задач. Город имеет стратегически важное значение не только для региона, но и для страны. Он входит в перечень опорных городов Арктики. И, несмотря на непростой климат, должен отвечать всем запросам горожан.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы работаем сегодня над мастер-планом Мурманска в соответствии с решениями Президента России. Определяем перечень мероприятий, которые должны быть утверждены федеральным правительством. Дополнительное финансирование из федерального бюджета по тому поручению, которое было подписано, пойдёт в город Мурманск в рамках этого плана, который мы должны составить. Это задача одна из приоритетных».

С 2019 года в столицу Заполярья было инвестировано из областного бюджета 49 миллиардов рублей. С каждым годом материальная поддержка увеличивается. О результатах стратегического плана «На Севере - Жить!» в Мурманске, который был сформирован с учётом пожелании северян, рассказал глава администрации города Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Один из наиболее ярких результатов работы в рамках плана «На Севере – Жить!», безусловно, это реализация программы «Транспорт севера». Очередной этап обновления пассажирского транспорта в городе реализован при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мурманску передано 23 новых автобуса, они выйдут на линию в ближайшее время и будут обслуживать четыре городских маршрута регулярных перевозок. Теперь средний возраст автобусов в столице Кольского Заполярья четыре года».

А троллейбусный парк ещё моложе, его средний возраст три целых семь десятых года. Общественный транспорт обновлён на 84%. А доля протяженности автомобильных дорог с 2019 года выросла с 62 до 80%. Более 112 километров дорог были отремонтированы. А ремонтным работам и благоустройству уделили особое внимание.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ремонтируются фасады домов, проводятся ремонтно-реставрационные работы, которые сохраняют историческое и культурное наследие города. Используются современные световые технологии в системе наружного освещения, создаётся единый архитектурно-художественный облик города. В 2023 году капитальный ремонт предусмотрен в 137 многоквартирных домах, в 114 уже завершён, в 23-х домах в настоящее время работы продолжатся».

Также обсудили острую проблему переселения жильцов аварийных домов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Первые результаты нашей совместной работы по данному направлению, по перезапуску жилищного строительства в городе уже есть. Через неделю мы завершаем работы в строящемся доме по улице Бредова. В доме на улице Успенского - это второй объект, который реализуется на территории города, будет 128 квартир. Квартиры для жильцов аварийных домов и детей сирот в полном объёме выкуплены муниципалитетом. В 2024 году работы закончатся и квартиры будут преданы людям».

Знаковыми событиями за период с 2019 года по 2023-го стали обновление Мурманского областного драматического театра, капитальный ремонт театра кукол, открытие молодежной площадки «Контейнер Холл», постройка ледовой арены «Метеор», началась реконструкция здания старого кинотеатра «Родина» и строительство нового хирургического онкодиспансера.