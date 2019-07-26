Мурманск из кругосветного плавания вернулся танкер Северного флота «Кама»

Поход в составе боевых кораблей занял 5 месяцев.

На причале моряков встречали представители командования флота, родные и близкие. Столь масштабный переход по морям трех океанов экипаж танкера совершил впервые. Судном пройдено более 30 тысяч морских миль, совершено два деловых захода в иностранные порты и заход в порт Владивосток. За время дальнего похода экипаж танкера «Кама» действовал в акваториях Атлантического океана, Средиземного и Красного морей, в Индийском и Тихом океанах, далее совершил переход Панамским каналом и стал участником трансатлантического перехода. По словам капитана, экипаж здоров, материальная часть в строю, после пополнения запасов танкер будет готов к дальнейшему выполнению задач.

Михаил Суханов капитан танкера северного флота «Кама»: «Запомнилось 17 мая, когда мы пересекали линию перемены дат. При проходе с запада на восток дату не меняют, у нас это было 17 мая, в этот день два человека отмечали свой день рождения. Тоже запомнилось, это довольно знаково».