Мурманск избавляется от ржавых «подснежников»

Эти автомобили называют по-разному: «подснежники», «автохлам». Забытые владельцами машины - под дождём и снегом постепенно приходят в негодность и начинают представлять опасность для прохожих и детей. Ещё три таких, уже никому не нужных, железных коня увезли специальные службы с парковок на улице Октябрьской областного центра.

Отечественная легковушка, судя по не спущенным колесам, ещё прошлым летом была на ходу, но, по словам представителей власти, на этой стоянке автомобиль находится несколько лет. Впрочем, если бы «Жигули столько времени простояли с разбитыми окнами, наверняка находчивые граждане успели бы разобрать не самое плохое транспортное средство на запчасти. Судя по состоянию кузова ,за автомобилем следили, а стекла выбили совсем недавно. К слову, брошенные владельцами транспортные средства нередко в качестве ночлежек используют бездомные. Любят бесхозные машины и подростки, для которых ржавый кузов сродни большой интересной игрушке.

А сегодня с улицы Октябрьской помимо «девятки» увезли ещё и старенький «Опель», который зимовал под снегом всю зиму. «Но у нас проблемы с поиском автовладельцев остаются», - отметил Игорь Евдокимов, специалист управления Ленинского административного округа.