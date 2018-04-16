КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Земляки, весной почаще смотрите на крыши, под которыми вы ходитеИгорю Бабенко продлён срок домашнего ареста до трёх месяцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.04.18 19:30

Мурманск избавляется от ржавых «подснежников»

Эти автомобили называют по-разному: «подснежники», «автохлам». Забытые владельцами машины - под дождём и снегом постепенно приходят в негодность и начинают представлять опасность для прохожих и детей. Ещё три таких, уже никому не нужных, железных коня  увезли специальные службы с парковок на улице Октябрьской областного центра.

Отечественная легковушка, судя по не спущенным колесам, ещё прошлым летом была на ходу, но, по словам представителей власти, на этой стоянке автомобиль  находится  несколько лет. Впрочем, если бы «Жигули столько времени простояли с разбитыми окнами, наверняка находчивые граждане успели бы разобрать не самое плохое транспортное средство на запчасти. Судя по состоянию кузова ,за автомобилем следили, а стекла выбили совсем недавно. К слову, брошенные владельцами транспортные средства нередко в качестве ночлежек используют бездомные. Любят бесхозные машины и подростки, для которых ржавый кузов сродни большой интересной игрушке.

А сегодня с улицы Октябрьской  помимо «девятки» увезли ещё и старенький  «Опель», который зимовал под снегом всю зиму. «Но у нас проблемы с поиском автовладельцев остаются», - отметил Игорь Евдокимов, специалист управления Ленинского административного округа. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.04.18 15:48
Теперь все осознали, что живут на севере, а не в Краснодарском крае, где в апреле уже нет надобности в очистке кровель...
Комментарий к новости:Глава региона подчеркнула необходимость системной работы по очистке кровель от наледи в муниципалитетах
Правдв и только правда.
16.04.18 08:55
Выпускники МБОУ КШМ могут поступить в профильные ОУ Министерства обороны РФ? Но у них же нет необходимой подготовки для поступления. Или они считают, что их примут за то, что они стояли в почётном кар
Комментарий к новости:100 лет служения Родине
Александр Васильевич Коржаков.
15.04.18 18:55
Господин Филиппов является ставленником господина Веллера, ныне депутата ГД ФС РФ, а юридически и якобы демократически оформили его главой муниципального образования город Мурманск депутаты Совета де
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика