Мурманск избавляется от ветхих и аварийных зданий

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в социальных сетях поделился видео со сносом аварийных домов в областном центре.

Напомним, до конца этого года в Мурманске планируют снести 30 ветхих и аварийных зданий. Это рекордное число.

На данный момент работы по сносу завершены на улицах Карла Либкнехта, Заречной, Новосельской, Халтурина, Куйбышева, Академика Павлова, Профсоюзов, Загородной, Капустина, Первомайской, Анатолия Бредова, Декабристов и Пригородной.

Снос домов, признанных аварийными, возможен только после полного расселения граждан из аварийного жилфонда. Таким горожанам предоставляют жилые помещения на первичном и вторичном рынках, в отремонтированном маневренном фонде или выплаты выкупной стоимости.

Всего с 2019 года расселили в Мурманске более 4000 человек.