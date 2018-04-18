Мурманск избавляется от зимней грязи

Специалисты Управления дорожного хозяйства продолжают генеральную уборку в переулках и на проспектах областного центра. Особое внимание уделяется проезжей части, которую освобождают от остатков снега и воды. При уборке обочин используется более бережная - ручная расчистка, чтобы не повредить деревья и молодые саженцы. Тяжёлая техника применяются вдоль бортового камня и в тех местах, где расположены решётки для стока талых вод. Работы проводятся в круглосуточном режиме и во всех округах города.