Мурманск к празднованию юбилея Великой Победы готов

Во всех округах установлены праздничные тематические композиции. И даже режим самоизоляции и введенные вместе с ним ограничения не способны помешать отмечать главный праздник страны, пусть даже любуюсь весенним Мурманском из окон домов.

Чтобы полюбоваться праздничными конструкциями, далеко не всем нужно выходить из дома. Флаги, тематические композиции и топиарные фигуры установлены в 32-х точках города. К слову, тематические украшения в Мурманске простоят ещё две недели, а за это время режим самоизоляции могут снять или, по крайней мере, сделать послабления.

Александр Накай, директор МАУК «Городские парки и скверы»: «Я считаю, чтобы ни случилось, нужно дань уважения ветеранам отдать. Это такое время, когда украшаешь город, чтобы он был интересным, красочным. И праздничное настроение от этого не уйдёт».