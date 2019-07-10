Мурманск меняется, город становится краше

В Мурманске активно реализуется программа «Комфортная городская среда». В настоящее время три парка закрыты на ремонт, однако совсем скоро специалисты завершат строительные работы и мурманчане смогут посетить обновлённые зоны отдыха. На одной из строительных площадках побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В этом году по решению мурманчан сквер у научной библиотеки был включён в программу «Комфортная городская среда». Территорию обнесли высоким забором, за которым в считанные дни началась грандиозная стройка.

«Здесь кардинально измениться вся зона, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Во-первых, здесь будет установлено освещение, которого туту никогда не было, центральная часть будет покрыта плиткой и в центре будет выложен рисунок книги. Мы же всё таки говорим о наших Первоучителях, это место непосредственно связано с азбукой, книгами, письменностью».

Сквер у памятника Кириллу и Мефодию масштабно не обновляли со дня постройки. Он не выглядел запущенным, но явно нуждался в реконструкции, на фоне соседних территорий – Музыкальной аллеи и центрального парка.

После завершения ремонта на территории появятся красочные клумбы, комфортабельные скамейки и система видеонаблюдения. Закончить работы должны уже в начале осени.

А вот реализацию другого проекта программы «Комфортная городская среда» уже можно оценить. Большой парк на Семёновском озере – гордость Мурманска. Здесь построили спортивные и детские площадки, игровые зоны, несколько смотровых площадок, смонтировали освещение. Осталось доделать набережную и закончить украшение парка тематическими инсталляциями. Совсем недавно тут появилась новая фотозона.

«В этом году у нас появилась новая топиарная фигура «#ЯлюблюМурманск», - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Поставщик нас не подвёл, это нас радует».

Кроме того в каждой созданной и реконструированной зоне отдыха теперь устанавливают стенды с фотографиями территорий до ремонта, чтобы жители города видели, что Мурманск развивается.