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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.21 19:30

Мурманск меняется. Многое уже сделано, ещё больше сделать предстоит

Для качественного контроля за реализуемыми проектами правительство области и городская администрация решили создать инициативную группу. Встреча состоялась в мурманском Центре управления регионом.

В ближайшие годы Мурманская область должна значительно преобразиться. Стать удобной и комфортной для жизни. С этими целями правительство региона запустило стратегический план под названием «На Севере - жить!». Большая часть документа посвящена областному центру. Согласно ему, в ближайшие 10 лет Мурманск должен стать одним из красивейших городов за полярным кругом.

Согласно проекту, власти планируют переоборудовать центр Мурманска, освободив больше места для пешеходов, реконструировать привокзальную площадь, сделать общественные пространства не просто красивыми, но и многофункциональными. Гулять в этих зонах должно быть интересно всем слоям населения.

И это - не какое-то далёкое будущее. Проект реализуется прямо сейчас. Началась реконструкция сквера возле памятника В.И. Ленину. Добавят смыслов площади на проспекте Кольском, через дорогу от «Северного Нагорного». Уже в этом году в городе появятся не менее 7 обзорных площадок, будут обновлять и остановочные комплексы. Об этом рассказала одна из представителей инициативной группы Алла Истомина.

Представители совета будут не только контролировать реализацию проектов. Они и сами предлагают идеи по развитию Мурманска. Ведь как мурманчане, эти люди также переживают за облик города.

Все перемены предварительно будут обсуждать с горожанами. Так, например, жителям Мурманска предложат обсудить наполнение городских общественных площадок, а также поучаствовать в разработке проекта по созданию Парка Победы, который в будущем появится рядом с памятником Защитникам Советского Заполярья.

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