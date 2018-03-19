Мурманск меняется, но не все это замечают

Как хорошо я знаю Мурманск? Именно с этим вопросом 40 горожан приняли участие в квесте «18 мгновений весны» и узнали что-то новое из культурной жизни города.

В деловом центре «Арктика» состоялось награждение победителей и призёров квеста по городскому ориентированию «18 мгновений весны». Организатором соревнований при поддержке администрации города Мурманска выступил Общероссийский народный фронт. На протяжении 10 дней участников проверяли на смекалку и отличное знание города.

- Мероприятие меня удивило своей необычностью, - признаётся Михаил Амозов, участник квеста. - Я впервые сталкиваюсь с таким мероприятием в нашем городе.

Название игры перекликается с днём выборов Президента России - 18 марта - и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик.

«Разведчиками» предлагалось побыть и участникам игры. Им были даны задания об объектах, которые появились в столице Заполярья за последние 18 лет. Задача игроков — набрать как можно больше баллов за правильные ответы. На результат влияла и скорость решения задания. Всего таких игр было 10.

- Многим очень понравилось игра. Нас благодарили за то, что мы по-новому обратили внимание на городские объекты, - рассказывает Юлия Приказчикова, региональный координатор квеста от регионального отделения ОНФ. - Это объекты, которые за последние 18 лет появились в нашем городе или они были реконструирован. Участники квеста по-новому взглянули на наш город, отметили, как он изменился.

Организаторы необычного соревнования надеются, что с помощью игры жители Мурманска обратят внимание на изменения, произошедшие в областном центре. В планах активистов популяризировать квест и сделать это событие ежегодным.