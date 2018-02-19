«Мурманск Молл» захватили роботы!

Приобщиться к миру хай-тек - технологий теперь могут и жители Крайнего Севера. В торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл» открылась уникальная выставка роботов, главная изюминка которой в том, что с каждым экспонатом можно поиграть, а с некоторыми и поговорить!

На входе в выставочной зоне ТРЦ «Мурманск Молл» посетителей встречает робот-промоутер по имени Кики. Механическая девушка отвечает на любые вопросы и даже способна провести экскурсию по экспозиционному залу, в галереях которого расположились самые необычные экспонаты.

В переводе на человеческий язык, малышу Плео всего 5-6 лет. Да-да, вы не ослышались! Ещё каких-то 10 лет назад было трудно такое представить, однако уже сейчас это возможно. Уникальность этого робо-динозовра в том, что он может не только взрослеть и учиться, но и имеет свой уникальный характер, который формируется в зависимости от того, как с ним обращаются.

- Робот Плео - это динозавр. В детстве все представляли себе тамогучи. А сейчас он уже стал роботизированным, поясняет Алексей Платонов, старший экскурсовод выстави «Роботека». - За ним так же нужно ухаживать.

После знакомства с этим роботом мир никогда не станет прежним. Промобот - первый в России робот, обладающий искусственным интеллектом. Это значит, что андроид способен поддерживать осмысленную беседу и распознавать лица. В Московском технологическом университете представитель этой модели не только читает лекции студентам, но и занимает пост завкафедрой робототехники.

Помимо умников на выставке есть и озорные весельчаки: кто-то танцует, кто-то демонстрирует мастерство боевых искусств, а кто-то создаёт шедевры. Робот-художник всего за несколько минут нарисует ваш портрет по фотографии и подарит его вам в качестве памятного сувенира.

- Мы пришли вместе с ребёнком посмотреть робототехнику, - рассказывает Владимир, посетитель выставки «Роботека». - Ребёнку всё очень нравилось.

На интерактивной выставке организована зона виртуальной реальности, где есть 3D-принтер и удивительный стол с песком, где посетители могут своими руками создавать острова, горы и даже вулканы. Выставка будет работать в Мурманске до 18 марта.

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