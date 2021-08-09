Мурманск может стать базой для перевалки калийных удобрений из Беларуси

Об этом заявил Александр Лукашенко во время «прямой линии», которая носит название «Большой разговор с президентом».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: «Сейчас хотят попасть в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объёмы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путём поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне».

Так Президент Белоруссии прокомментировал заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты. К слову, братская республика и Россия ещё в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через наши порты на Балтике. Документ предусматривает перевалку более 9 миллионов тонн грузов. Речь идёт о мазуте, бензине и масле.